Mash: Никас Сафронов подал иск против Wildberries на 10 млрд рублей за нарушение авторских прав

Художник Никас Сафронов подал иск в суд против маркетплейса Wildberries, который, по его словам, незаконно использовал его картины и имя. Об этом пишет телеграм-канал Mash.
Судя по скриншотам Mash, на платформе можно было найти наборы для вышивания крестиком с картинами художника, которые продаются под брендом «Никас». Также в продаже — готовые картины Сафронова, распечатанные на холсте формата 57×75, и пакет-майка Nikas.
«Афиша Daily» обнаружила на маркетплейсе только пакеты. Вероятно, карточки остальных товаров могли удалить.
Сафронов требует за нарушение авторских прав компенсацию в размере 10 млрд рублей. По данным телеграм-канала, это крупнейший иск за всю историю российского искусства.
В какой суд было подано заявление, Mash не уточняет. Также неизвестно, зарегистрирован ли уже иск.