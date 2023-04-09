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Mash: Никас Сафронов подал иск против Wildberries на 10 млрд рублей за нарушение авторских прав

Виктория Шанина
Сегодня в 14:39

Художник Никас Сафронов подал иск в суд против маркетплейса Wildberries, который, по его словам, незаконно использовал его картины и имя. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Судя по скриншотам Mash, на платформе можно было найти наборы для вышивания крестиком с картинами художника, которые продаются под брендом «Никас». Также в продаже — готовые картины Сафронова, распечатанные на холсте формата 57×75, и пакет-майка Nikas.

«Афиша Daily» обнаружила на маркетплейсе только пакеты. Вероятно, карточки остальных товаров могли удалить.

Сафронов требует за нарушение авторских прав компенсацию в размере 10 млрд рублей. По данным телеграм-канала, это крупнейший иск за всю историю российского искусства.

В какой суд было подано заявление, Mash не уточняет. Также неизвестно, зарегистрирован ли уже иск.

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