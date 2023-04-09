Mash: Никас Сафронов подал иск против Wildberries на 10 млрд рублей за нарушение авторских прав

Судя по скриншотам Mash, на платформе можно было найти наборы для вышивания крестиком с картинами художника, которые продаются под брендом «Никас». Также в продаже — готовые картины Сафронова, распечатанные на холсте формата 57×75, и пакет-майка Nikas.