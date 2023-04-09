По предварительным прогнозам, туристический поток из России в Узбекистан составит около 1 млн человек в 2023 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генерального консула Узбекистана в Ростове-на-Дону Бархана Аликулова.
Если прогноз сбудется, этот показатель практически в два раза превысит прошлогодний. По итогам 2022 года турпоток россиян в страну составил 567 тыс. человек.
«В этому году мы ожидаем около миллиона туристов из РФ. Я думаю, у нас для этого есть все возможности, но надо более активно наращивать наше сотрудничество с субтуроператорами Узбекистана для РФ», — сказал Аликулов.
По его словам, помимо архитектурно-культурного туризма, в Узбекистане активно развиваются экотуризм, спортивный и деловой туризм. В частности, на развитие делового туризма должно положительно повлиять проведение 24–26 апреля Международной промышленной выставки «Иннопром».
«Сейчас [развивается] гастротуризм — это отдельная тема. Когда вы в Узбекистане, вы можете отказаться от посещения какого‑либо объекта, но от узбекского блюда [отказаться] невозможно. Это утверждение наших иностранных гостей», — добавил генкоснул.
Еще одно развивающееся направление — паломнический туризм, для которого планируется прямое авиасообщение в российские регионы. В основном в этом направлении Узбекистан сотрудничает с Северным Кавказом, включая Чечню и Дагестан.