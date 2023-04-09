В Москве анонсировали прием заявок на компенсацию расходов на обучение сотрудников

С 14 апреля в Москве начнется прием заявок от столичных компаний и ИП на компенсацию части расходов на обучение сотрудников. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин.
По его словам, бизнес сможет возместить часть затрат на профпереподготовку и повышение квалификации персонала в размере до 95% от потраченной суммы, но не больше 120 тыс. рублей на человека в год и 10 млн рублей на компанию.
Программа распространяется на сотрудников, которые проходили обучение по направлениям: информационные и инновационные технологии, наука и промышленность, а также креативная индустрия и сфера услуг.
Впервые программа появилась в 2020 году. С того момента было одобрено больше 740 заявок, при этом некоторые компании пользовались возможностью несколько раз. Всего бизнес возместил 223 млн рублей.