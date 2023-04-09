В Армении задержали россиянина, обвиняемого в дезертирстве

В Ереване полиция задержала 23-летнего россиянина, который находился в розыске по обвинению в дезертирстве. Об этом сообщает полиция Республики Армения.
В заявлении ведомства говорится, что Юрий Т. (фамилия не раскрывается) был остановлен 7 апреля на улице Нар-Доса и доставлен в отделение полиции. О задержании сообщили «инициатору розыска» и прокуратуре.
Согласно статье 338 УК РФ (дезиртирство), задержанному может грозить до 15 лет тюрьмы в случае, если преступление было совершено в период мобилизации, военного положения или ведения боевых действий.
После 24 февраля примерно 108–110 тыс. россиян приехали в Армению и остались там на постоянное проживание. За 2022 год в Армении открылись около 2500 юрлиц с российскими участниками и 4000 ИП. До этого россияне открывали в среднем по 500 бизнесов в год.