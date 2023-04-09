В Армении задержали россиянина, обвиняемого в дезертирстве

После 24 февраля примерно 108–110 тыс. россиян приехали в Армению и остались там на постоянное проживание. За 2022 год в Армении открылись около 2500 юрлиц с российскими участниками и 4000 ИП. До этого россияне открывали в среднем по 500 бизнесов в год.