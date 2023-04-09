В ДТП погибла актриса озвучивания Елена Шульман

В возрасте 53 лет в ДТП погибла актриса дубляжа и озвучки Елена Шульман. Об этом рассказал ее коллега Дмитрий Череватенко в своем телеграм-канале.
По предварительным данным, ее сбил автобус прямо на остановке. Женщину госпитализировали с тяжелыми травмами, но спасти ее врачам не удалось. Череватенко уточнил, что 10 апреля Шульман исполнилось бы 54 года.
За свою карьеру актриса поучаствовала в дубляже почти 700 фильмов. Она подарила свой голос Мэри Джейн в «Человеке-пауке» от Сэма Рейми, Дори из мультфильма «В поисках Немо» и Веспер Линд в «Казино „Рояль“».
Кроме этого Шульман озвучивала таких известных актрис, как Марион Котийяр, Линдсей Лохан, Дрю Бэрримор и Сигурни Уивер. Ее голос звучит в таких проектах, как «Черное зеркало», «Паразиты», «13 причин почему», «Гравити Фолз», «Тайна Коко», «По ту сторону изгороди» и других.
Еще Шульман известна по озвучке дубляжа в играх. К примеру, она сыграла анонсера из Apex Legends, Сивир из League of Legends, Лиззи Уиззи из Cyberpunk 2077 и Луну в Dota 2.