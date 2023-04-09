В США два ребенка родились с патологиями мозга из‑за COVID

В США двое младенцев родились с патологиями мозга из‑за коронавируса, которым переболели их матери во время беременности. Об этом говорится в исследовании Университета Miami Health System.
У обоих новорожденных врачи наблюдали судороги, микроцефалию и задержку в развитии. Тест на ковид у них был отрицательным, но количество антител высоким.
По мнению ученых, вирус проник в организм детей через плаценту матери. Обе женщины заразились ковидом на втором триместре беременности и потом выздоровели. Позже одна из матерей повторно заболела в третьем триместре.
Один из детей родился недоношенным, у него наблюдались проблемы с дыханием и судороги, поэтому его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и назначили противоэпилептические препараты. Через три месяца младенца выписали из больницы, однако после этого его госпитализировали еще несколько раз из‑за проблем в развитии и респираторных инфекций.
В возрасте 13 месяцев ребенок скончался в больнице. При вскрытии мозга врачи обнаружили недостаток белого вещества и наличие гипоксии.