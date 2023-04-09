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В США два ребенка родились с патологиями мозга из‑за COVID

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:15

В США двое младенцев родились с патологиями мозга из‑за коронавируса, которым переболели их матери во время беременности. Об этом говорится в исследовании Университета Miami Health System.

У обоих новорожденных врачи наблюдали судороги, микроцефалию и задержку в развитии. Тест на ковид у них был отрицательным, но количество антител высоким.

По мнению ученых, вирус проник в организм детей через плаценту матери. Обе женщины заразились ковидом на втором триместре беременности и потом выздоровели. Позже одна из матерей повторно заболела в третьем триместре.

Один из детей родился недоношенным, у него наблюдались проблемы с дыханием и судороги, поэтому его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и назначили противоэпилептические препараты. Через три месяца младенца выписали из больницы, однако после этого его госпитализировали еще несколько раз из‑за проблем в развитии и респираторных инфекций.

В возрасте 13 месяцев ребенок скончался в больнице. При вскрытии мозга врачи обнаружили недостаток белого вещества и наличие гипоксии.

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