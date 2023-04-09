В США два ребенка родились с патологиями мозга из‑за COVID

Один из детей родился недоношенным, у него наблюдались проблемы с дыханием и судороги, поэтому его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и назначили противоэпилептические препараты. Через три месяца младенца выписали из больницы, однако после этого его госпитализировали еще несколько раз из‑за проблем в развитии и респираторных инфекций.