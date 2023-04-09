Умер последний прокурор Нюрнбергского процесса Бенджамин Ференц

По делу проходили 22 человека, которых признали виновными в убийстве 1 млн человек. Из них 13 обвиняемых были приговорены к смертной казни через повешение. «Это был мой первый процесс. Я никогда до этого не был в суде. В те годы я подключился к работе по созданию постоянного международного суда», — рассказывал Ференц в 2018 году.