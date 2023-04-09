Умер последний прокурор Нюрнбергского процесса Бенджамин Ференц

В возрасте 103 лет умер последний из выступавших на Нюрнбергском процессе обвинителей Бенджамин Ференц. Об этом сообщает The New York Times.
Причины смерти не называются. Факт смерти подтвердил его сын Дон.
В возрасте 27 лет Ференц выступал на стороне обвинения в отдельном процессе над членами эсэсовских подразделений, занимавшихся массовым уничтожением людей на оккупированных территориях стран Европы и СССР.
По делу проходили 22 человека, которых признали виновными в убийстве 1 млн человек. Из них 13 обвиняемых были приговорены к смертной казни через повешение. «Это был мой первый процесс. Я никогда до этого не был в суде. В те годы я подключился к работе по созданию постоянного международного суда», — рассказывал Ференц в 2018 году.
Нюрнбергский процесс проходил с 1945 по 1946 год. Обвинительное заключение было подготовлено прокурорами из США, Великобритании, СССР и Франции. Оно содержало четыре пункта: преступления против мира, преступления против человечности, нарушение законов войны и заговор с целью совершения данных преступных действий.