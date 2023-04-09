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Карл III поругался с церковью по вопросу организации коронации

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:00

Король Великобритании Карл III и духовенство Церкви Англии поругались из‑за разных взглядов на организацию коронации. Об этом пишет The Daily Mail со ссылкой на источники.

Карл III запланировал провести церемонию с более активным участием представителей нехристианских конфессий. Это и стало причиной конфликта с Англиканской церковью, которая увидела в этом нарушение традиции.

Источники газеты рассказали, что традиция не позволяет индуистским, иудейским и мусульманским духовным лидерам читать молитвы на коронации. В Букенгемском дворце подчеркнули, что коронация Карла III будет «более религиозной», чем церемония восшествия на престол его матери, Елизаветы II.

Билль о правах 1688 года обязывает короля заявить, что он «верный протестант» и «обеспечит протестантскую преемственность». Закон о коронационной присяге также требует от короля пообещать, что он будет поддерживать англиканскую протестантскую церковь.

С Генриха VIII британские короли именуют себя «защитниками веры», а Карл III упоминал, что хотел бы называться «защитником верований». Церковь обязана защищать свободу вероисповедания всех конфессий в этой стране», — говорил он.

Ранее Элтон Джон, Гарри Стайлз, Spice Girls, Эд Ширан, Адель и Робби Уилльямс отказались выступать на коронации короля Великобритании Карла III, которая должна пройти 6 мая в Вестминстерском аббатстве. Артисты объяснили свое решение загруженным графиком.

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