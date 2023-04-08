ТАСС: Дарья Трепова сотрудничает со следствием

Взрыв, в результате которого погиб блогер Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, и еще 40 человек получили ранения, произошел 2 апреля. По версии следствия, взрывное устройство находилось в статуэтке, которую подарила военкору Дарья Трепова. СК также утверждает, что преступление планировали и организовали с территории Украины.