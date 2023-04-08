ТАСС: Дарья Трепова сотрудничает со следствием

Дарья Трепова, обвиняемая по делу о теракте в петербургском баре, сотрудничает со следствием и дает показания, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей.
«Все ее показания тщательно проверяются следственной и оперативной группами, которые насчитывают десятки сотрудников правоохранительных органов. Следствием также в настоящее время устанавливается весь круг предполагаемых сообщников обвиняемой и отрабатываются различные версии и мотивы совершенного теракта», — рассказали источники.
Взрыв, в результате которого погиб блогер Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, и еще 40 человек получили ранения, произошел 2 апреля. По версии следствия, взрывное устройство находилось в статуэтке, которую подарила военкору Дарья Трепова. СК также утверждает, что преступление планировали и организовали с территории Украины.
3 апреля Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело об убийстве Фомина на более тяжкую статью о теракте. Ранее дело рассматривали по статье об убийстве общеопасным способом.
4 апреля Евгений Пригожин посмертно зачислил Фомина в ряды ЧВК «Вагнер». Это было сделано для получения родными погибшего компенсации и других соцгарантий, предусмотренных для погибших бойцов ЧВК.