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«Тем, кто когда‑либо чувствовал себя одиноким»: Лю Сыму записал вдохновляющий сингл «Don’t»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:59

Звезда «Шан-Чи и легенда Десяти колец» (и будущая кукла Кен) Лю Сыму выпустил сингл «Don’t». Актер призывает слушателей не «сдаваться, когда полпути уже пройдено».

«Эта песня посвящена всем трудным временам в моей жизни, когда я ставил под сомнение свою значимость и чувствовал себя самозванцем. Это для каждого человека, который когда‑либо чувствовал себя одиноким, другим, разбитым горем или безнадежным. Вы достойны. Вы принадлежите. Вы имеете значение», — написал Сыму в своих соцсетях.

За визуальную часть отвечала компания 88rising. Сыму пообещал поделиться новыми релизами.

Лю Сыму, наиболее известный по роли супергероя, не новичок в музыке. Недавно он выступил вживую на церемонии вручения наград Juno Awards, а также записал сингл «Hot Soup» для альбома «Шан-Чи».

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