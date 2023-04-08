«Тем, кто когда‑либо чувствовал себя одиноким»: Лю Сыму записал вдохновляющий сингл «Don’t»

«Эта песня посвящена всем трудным временам в моей жизни, когда я ставил под сомнение свою значимость и чувствовал себя самозванцем. Это для каждого человека, который когда‑либо чувствовал себя одиноким, другим, разбитым горем или безнадежным. Вы достойны. Вы принадлежите. Вы имеете значение», — написал Сыму в своих соцсетях.