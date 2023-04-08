«Тем, кто когда‑либо чувствовал себя одиноким»: Лю Сыму записал вдохновляющий сингл «Don’t»

Звезда «Шан-Чи и легенда Десяти колец» (и будущая кукла Кен) Лю Сыму выпустил сингл «Don’t». Актер призывает слушателей не «сдаваться, когда полпути уже пройдено».
«Эта песня посвящена всем трудным временам в моей жизни, когда я ставил под сомнение свою значимость и чувствовал себя самозванцем. Это для каждого человека, который когда‑либо чувствовал себя одиноким, другим, разбитым горем или безнадежным. Вы достойны. Вы принадлежите. Вы имеете значение», — написал Сыму в своих соцсетях.
За визуальную часть отвечала компания 88rising. Сыму пообещал поделиться новыми релизами.
Лю Сыму, наиболее известный по роли супергероя, не новичок в музыке. Недавно он выступил вживую на церемонии вручения наград Juno Awards, а также записал сингл «Hot Soup» для альбома «Шан-Чи».