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За мойку и ремонт автомобилей на дачном участке будут штрафовать, рассказали «Известия»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:30

За мойку и ремонт автомобиля на территории садового некоммерческого товарищества (СНТ) может грозить штраф вплоть до 10 тыс. рублей, сообщают «Известия». Когда именно штраф введут, не уточняется.

Штраф составит от 3 до 5 тыс. рублей, но в случае выявления загрязнения почвы, заплатить придется 10 000.

«Неожиданным для водителя-дачника может оказаться штраф за отдых у реки. Длина водоохранной зоны зависит от протяженности водоема, от небольших рек до 10 км нужно держаться на расстоянии 50 м, к водоемам длиной до 50 км подъезжать не ближе чем на 100 м, а морская водоохранная зона составляет полкилометра», — также пишут «Известия». За такое нарушение штраф составит до 5 тыс. рублей для физлиц и до 400 тыс. рублей для организаций.

В Московской области не допускается ремонт или мойка машин, а также смена масла и технических жидкостей на территории садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений.

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