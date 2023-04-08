За мойку и ремонт автомобилей на дачном участке будут штрафовать, рассказали «Известия»

«Неожиданным для водителя-дачника может оказаться штраф за отдых у реки. Длина водоохранной зоны зависит от протяженности водоема, от небольших рек до 10 км нужно держаться на расстоянии 50 м, к водоемам длиной до 50 км подъезжать не ближе чем на 100 м, а морская водоохранная зона составляет полкилометра», — также пишут «Известия». За такое нарушение штраф составит до 5 тыс. рублей для физлиц и до 400 тыс. рублей для организаций.