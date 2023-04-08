Twitch и Wikimedia грозят штрафы до 4 млн рублей за неудаление запрещенного контента

Twitch и Wikimedia уже неоднократно были оштрафованы в России за неудаление запрещенного контента. Стриминг в общей сложности получил штрафы в размере около 20 млн рублей, а Wikimedia — около 10 млн. Как отмечает «Интерфакс», большинство претензий связаны с фейками о российской военной операции на Украине.