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Twitch и Wikimedia грозят штрафы до 4 млн рублей за неудаление запрещенного контента

Виктория Шанина
Сегодня в 15:25

Мировой суд Таганского района Москвы зарегистрировал протокол против стриминговой платформы Twitch. Компания обвиняется в неудалении запрещенного в России контента (часть 1 статьи 13.41 КоАП), сообщили «Интерфаксу» в суде.

Аналогичный протокол поступил в отношении Wikimedia Foundation Inc. Его направил Роскомнадзор из‑за отказов удалить запрещенный контент из «Википедии».

Суд рассмотрит протоколы против Twitch и Wikimedia 18 и 20 апреля соответственно. Компаниям могут грозить штрафы до 4 млн рублей каждой.

Twitch и Wikimedia уже неоднократно были оштрафованы в России за неудаление запрещенного контента. Стриминг в общей сложности получил штрафы в размере около 20 млн рублей, а Wikimedia — около 10 млн. Как отмечает «Интерфакс», большинство претензий связаны с фейками о российской военной операции на Украине.

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