Twitch и Wikimedia грозят штрафы до 4 млн рублей за неудаление запрещенного контента

Мировой суд Таганского района Москвы зарегистрировал протокол против стриминговой платформы Twitch. Компания обвиняется в неудалении запрещенного в России контента (часть 1 статьи 13.41 КоАП), сообщили «Интерфаксу» в суде.
Аналогичный протокол поступил в отношении Wikimedia Foundation Inc. Его направил Роскомнадзор из‑за отказов удалить запрещенный контент из «Википедии».
Суд рассмотрит протоколы против Twitch и Wikimedia 18 и 20 апреля соответственно. Компаниям могут грозить штрафы до 4 млн рублей каждой.
Twitch и Wikimedia уже неоднократно были оштрафованы в России за неудаление запрещенного контента. Стриминг в общей сложности получил штрафы в размере около 20 млн рублей, а Wikimedia — около 10 млн. Как отмечает «Интерфакс», большинство претензий связаны с фейками о российской военной операции на Украине.