Рождаемость в Италии упала до минимума с 1861 года

В Италии живут чуть менее 59 млн человек, но к 2070 году население может сократиться до 48 млн, прогнозирует агентство. Число новорожденных в Италии сокращается ежегодно после кризиса 2008 года, а стареющее население оказывает все большую нагрузку на государство.