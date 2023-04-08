Рождаемость в Италии упала до минимума с 1861 года

В 2022 году в Италии родились 393 тыс. детей — это минимальный показатель с момента объединения страны в 1861 году. Об этом сообщает Financial Times, опираясь на данные национального статистического агентства Istat.
В Италии живут чуть менее 59 млн человек, но к 2070 году население может сократиться до 48 млн, прогнозирует агентство. Число новорожденных в Италии сокращается ежегодно после кризиса 2008 года, а стареющее население оказывает все большую нагрузку на государство.
«У женщин просто рождается меньше детей. Некоторые из них решают остаться бездетными. Другие откладывают начало создания семьи, а когда приходит время, оказывается слишком поздно», — рассказала демограф римского Университета Луисс Мария Рита Теста.
В 2021 году правительство ввело программу, по которой предоставляются ежемесячные пособия в размере 50-175 евро на каждого новорожденного в зависимости от доходов семьи, и продолжаются эти выплаты до достижения ребенком возраста 21 года либо приобретения полной независимости. Так итальянские власти пытаются стимулировать рождаемость.