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Рождаемость в Италии упала до минимума с 1861 года

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:56

В 2022 году в Италии родились 393 тыс. детей — это минимальный показатель с момента объединения страны в 1861 году. Об этом сообщает Financial Times, опираясь на данные национального статистического агентства Istat.

В Италии живут чуть менее 59 млн человек, но к 2070 году население может сократиться до 48 млн, прогнозирует агентство. Число новорожденных в Италии сокращается ежегодно после кризиса 2008 года, а стареющее население оказывает все большую нагрузку на государство.

«У женщин просто рождается меньше детей. Некоторые из них решают остаться бездетными. Другие откладывают начало создания семьи, а когда приходит время, оказывается слишком поздно», — рассказала демограф римского Университета Луисс Мария Рита Теста.

В 2021 году правительство ввело программу, по которой предоставляются ежемесячные пособия в размере 50-175 евро на каждого новорожденного в зависимости от доходов семьи, и продолжаются эти выплаты до достижения ребенком возраста 21 года либо приобретения полной независимости. Так итальянские власти пытаются стимулировать рождаемость.

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