Bloomberg: Apple назначила презентацию гарнитуры смешанной реальности на июнь

Журналист издания Марк Гурман получил приглашение на «специальный ивент» Apple. В нем напрямую не говорится о презентации гарнитуры, но есть несколько намеков, что речь идет именно о ней. Например, в дизайне приглашений используются радужные полосы, изогнутые вверх, напоминающие силуэт гарнитуры.