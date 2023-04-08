Bloomberg: Apple назначила презентацию гарнитуры смешанной реальности на июнь

Журналист издания Марк Гурман получил приглашение на «специальный ивент» Apple. В нем напрямую не говорится о презентации гарнитуры, но есть несколько намеков, что речь идет именно о ней. Например, в дизайне приглашений используются радужные полосы, изогнутые вверх, напоминающие силуэт гарнитуры.
Запуск гарнитуры Гурман называет «рискованным, но потенциально монументальным» событием. Он может стать следующим после iPhone этапом в развитии Apple.
«Apple называет гарнитуры смешанной реальности своей следующей крупной линейкой продуктов, предлагая взглянуть на будущее, в котором люди взаимодействуют с миром через гарнитуры и не карманные сенсорные экраны», — пишет журналист.
О разработке гарнитуры смешанной реальности Apple было известно еще в 2019 году. Сперва компания собиралась представить устройство в 2020-м, но из‑за трудностей в разработке сроки отодвинули. Затем планировалось презентовать гарнитуру на WWDC 2022, но мероприятие отложили для исправления некоторых выявленных недочетов.