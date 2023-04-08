Реклама
Новости

Bloomberg: Apple назначила презентацию гарнитуры смешанной реальности на июнь

Виктория Шанина
Сегодня в 08:48

Технологический гигант Apple выбрал дату презентации своей первой гарнитуры смешанной реальности. Новинка дебютирует 5 июня на Всемирной конференции разработчиков WWDC, пишет Bloomberg.

Журналист издания Марк Гурман получил приглашение на «специальный ивент» Apple. В нем напрямую не говорится о презентации гарнитуры, но есть несколько намеков, что речь идет именно о ней. Например, в дизайне приглашений используются радужные полосы, изогнутые вверх, напоминающие силуэт гарнитуры.

Запуск гарнитуры Гурман называет «рискованным, но потенциально монументальным» событием. Он может стать следующим после iPhone этапом в развитии Apple.

«Apple называет гарнитуры смешанной реальности своей следующей крупной линейкой продуктов, предлагая взглянуть на будущее, в котором люди взаимодействуют с миром через гарнитуры и не карманные сенсорные экраны», — пишет журналист.

О разработке гарнитуры смешанной реальности Apple было известно еще в 2019 году. Сперва компания собиралась представить устройство в 2020-м, но из‑за трудностей в разработке сроки отодвинули. Затем планировалось презентовать гарнитуру на WWDC 2022, но мероприятие отложили для исправления некоторых выявленных недочетов.

расскажите друзьям
теги
Apple
люди
Марк Гурман
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»