Реклама
Новости

Военная прокуратура во Владимире попросила заблокировать Reddit

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:15

Военная прокуратура Западного военного округа Владимирского гарнизона обратилась в Ленинский районный суд Владимира с требованием заблокировать в России развлекательный портал Reddit. Об этом сообщил ТАСС.

В ведомстве считают, что на сайте Reddit размещают запрещенную к распространению в России информацию. Суд рассмотрит иск 11 мая.

Ответчиком по делу выступит Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в лице Управления Роскомнадзора по Владимирской области.

Reddit появился в США в 2005 году. Портал сочетает черты социальной сети и форума. На нем зарегистрированные пользователи могут размещать информацию и обсуждать ее с другими членами сообщества.

расскажите друзьям
теги
Роскомнадзор
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»