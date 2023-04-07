Военная прокуратура во Владимире попросила заблокировать Reddit

Военная прокуратура Западного военного округа Владимирского гарнизона обратилась в Ленинский районный суд Владимира с требованием заблокировать в России развлекательный портал Reddit. Об этом сообщил ТАСС.
В ведомстве считают, что на сайте Reddit размещают запрещенную к распространению в России информацию. Суд рассмотрит иск 11 мая.
Ответчиком по делу выступит Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в лице Управления Роскомнадзора по Владимирской области.
Reddit появился в США в 2005 году. Портал сочетает черты социальной сети и форума. На нем зарегистрированные пользователи могут размещать информацию и обсуждать ее с другими членами сообщества.