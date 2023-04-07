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В Госдуму внесли поправки об ужесточении наказания за госизмену. Его предлагают сделать пожизненным

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:12

В Госдуму внесли поправки об ужесточении ответственности за терроризм и госизмену. Об этом рассказал в своем телеграм-канале глава комитета палаты по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Он заявил, что за государственную измену предлагается лишать свободы пожизненно. Верхний предел ответственности за теракт и диверсию просят увеличить до 20 лет лишения свободы.

Кроме того, документ предлагает новые границы наказания за содействие террористической деятельности (от 7 до 15 лет), пособничество (от 12 до 20 лет), организацию террористического сообщества и участие в нем (от 10 до 15 лет), акт международного терроризма (от 12 лет до пожизненного).

«Увеличение порогов наказания, во-первых, предусматривает его отбывание в учреждениях с особым режимом заключения, и во-вторых, право на условно-досрочное освобождение у тех, кто осужден пожизненно, появляется не раньше, чем через 25 лет», — добавил Пискарев.

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Василий Пискарев
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