В Госдуму внесли поправки об ужесточении наказания за госизмену. Его предлагают сделать пожизненным

Кроме того, документ предлагает новые границы наказания за содействие террористической деятельности (от 7 до 15 лет), пособничество (от 12 до 20 лет), организацию террористического сообщества и участие в нем (от 10 до 15 лет), акт международного терроризма (от 12 лет до пожизненного).