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В Тель-Авиве автомобиль въехал в толпу людей на набережной. Погиб один человек

Юлия Онодэра
Вчера в 23:40

В Тель-Авиве автомобиль въехал в толпу людей на набережной возле пляжа Чарльза Клора. МИД Израиля назвал произошедшее терактом, сообщило РИА «Новости».

В результате инцидента погиб один человек, он был 30-летним туристом из Италии. Еще по меньшей мере шестеро путешественников получили травмы. Водителя, направившего автомобиль в сторону прохожих, нейтрализовали.

По информации телеканала «Кан 11», злоумышленник наехал на гуляющих по набережной людей в двух местах, после чего его автомобиль перевернулся. Следом за этим он выбрался из машины и попытался стрелять в полицейских из самодельного оружия.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился мобилизовать дополнительные силы пограничной полиции и армии.

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Биньямин Нетаньяху
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