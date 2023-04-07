В Великобритании вылечили от алкоголизма собаку

После этого Коко удалось выздороветь и избавиться от алкогольной зависимости. В приюте отмечают, что собака пока не готова жить в новой семье. Несмотря на то, что Коко кажется здоровым физически, его все еще одолевает тревожность. Тем не менее, псу постепенно становится лучше.