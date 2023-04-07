В Великобритании вылечили от алкоголизма собаку

Пациентом специалистов стал двухлетний лабрадор Коко. Он жил вместе с другим псом у мужчины, а после смерти хозяина оказался в приюте для бездомных животных. Там выяснилось, что оба питомца погибшего страдают от абстинентного синдрома.
Собаки мучились от судорог — их вызвало отсутствие алкоголя. Как оказалось, Коко и его сосед регулярно допивали оставленные на столе напитки, когда их хозяин ложился спать. Без привычной выпивки псам стало плохо.
На помощь животным пришли ветеринары, однако им удалось спасти только Коко. Пса держали в медикаментозной коме на протяжении четырех недель, чтобы избавить его от мучительного недомогания.
После этого Коко удалось выздороветь и избавиться от алкогольной зависимости. В приюте отмечают, что собака пока не готова жить в новой семье. Несмотря на то, что Коко кажется здоровым физически, его все еще одолевает тревожность. Тем не менее, псу постепенно становится лучше.