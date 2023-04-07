Минюст признал журналиста Аркадия Бабченко иностранным агентом

Минюст признал иностранными агентами журналиста Аркадия Бабченко, а также созданное Владимиром Рувинским* ООО «Хроникер». Об этом стало известно из публикации на сайте ведомства.
По словам министерства, Бабченко «осуществлял сбор средств в поддержку Вооруженных сил Украины» и распространял недостоверную информацию о решениях властей.
«Хроникер» же вошел в реестр, поскольку сам Рувинский также числится в нем. «В данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанным лицом требований закона», — отметили в Минюсте.
*Владимир Рувинский и Аркадий Бабченко, а также ООО «Хроникер» признаны Минюстом РФ иностранными агентами.
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