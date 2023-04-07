«Являясь мужчиной, позиционирует себя как женщина»: Минобрнауки проверяет преподавателя ВШЭ

«В рамках работы нашей межфракционной группы продолжаем отслеживать соблюдение закона о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола, считаем важным работать над созданием правовых условий, которые сделают невозможным возникновение таких ситуаций. А между тем напрашивается вопрос: „Разве кому‑то еще не понятно, что как раньше уже не будет?“» — добавила Кузнецова.