«Являясь мужчиной, позиционирует себя как женщина»: Минобрнауки проверяет преподавателя ВШЭ

Министерство образования и науки начало служебную проверку неназванного предподавателя ВШЭ по просьбе вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой. Последняя рассказала в своем телеграм-канале, что этот человек, «являясь мужчиной, открыто позиционирует себя как женщина».
По словам Кузнецовой, преподаватель «просит студентов обращаться к себе в женском роде», а на сайте ВШЭ «сотрудник также указан под женским именем». Выкладывать фото вице-спикер отказалась, описав их как «крайне красноречивые».
«В рамках работы нашей межфракционной группы продолжаем отслеживать соблюдение закона о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола, считаем важным работать над созданием правовых условий, которые сделают невозможным возникновение таких ситуаций. А между тем напрашивается вопрос: „Разве кому‑то еще не понятно, что как раньше уже не будет?“» — добавила Кузнецова.
В конце поста она поставила хештеги #ЗащитаСемьи, #ZаСемью и #ТрадиционныеЦенности.
Закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ вступил в силу 6 декабря 2022 года. Он запрещает пропаганду «нетрадиционных сексуальных отношений» среди всех граждан вне зависимости от возраста. Такие материалы нельзя размещать в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино.
Среди подростков нельзя распространять любую информацию об ЛГБТ, а также призывы к смене пола. Кроме того, закон ставит под запрет пропаганду педофилии. За распространение таких материалов положены штрафы: для физлиц — до 400 тыс. рублей, для юрлиц — до 5 млн.