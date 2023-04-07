В Ярославле запретили проводить концерт группы «Наив» по просьбе депутатки-единоросса

В Ярославле отменили концерты панк-рок-группы «Наив», сообщает портал 76.ru со ссылкой на организаторов. Музыканты должны были выступить 9 апреля в клубе «Китайский летчик Джао Да», билеты уже были в продаже.
«Друзья! С большим сожалением сообщаем, что Live Concerts вынуждены отменить юбилейные шоу „Наив“ в Череповце и Ярославле. Сегодня мы получили письмо-предупреждение от прокуратуры города Ярославля о невозможности проведения концерта. Инициатором отмены является депутат муниципалитета Любовь Сурова. <…> Мы бились до последнего. Но наших аргументов оказалось недостаточно», — сообщается в «ВК»-группе отмененного концерта. «Наив» вернет деньги за купленные билеты.
Сурова, о которой упоминают музыканты в объявлении, является депутаткой муниципалитета Ярославля от партии «Единая Россия». 4 апреля в своем телеграм-канале она написала, что, хоть и не знает об этой группе, выступает против проведения концерта в городе после того, как увидела «видео с публичными антироссийскими и проукраинскими высказываниями руководителя этого условно „музыкального коллектива“ Александра Иванова».
«С этим коллективом мне все ясно. Но считаю, что правоохранительным органам стоит повнимательнее присмотреться к руководству клуба „Китайский Летчик Джао Да“. И хотя бы задать им вопрос: зачем они это делают и каких целей хотят добиться приглашением в наш город подобных персонажей?» — написала она тогда.
После запрета на выступление «Наива» Сурова еще раз подчеркнула, что выступает против концерта не из‑за «художественной ценности песен», а из‑за позиции фронтмена. «Считаете Россию „фашистским государством“, а нашего президента „диктатором, узурпировавшим власть“? Не зарабатывайте в этой стране», — заявила она.
С момента начала российской военной спецоперации на территории Украины в РФ отменяли концерты в разных городах Валерия Меладзе, Дианы Арбениной, «Мумий Тролля», Anacondaz, «ДДТ», «Сплина» и других исполнителей.