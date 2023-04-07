В Ярославле запретили проводить концерт группы «Наив» по просьбе депутатки-единоросса

Сурова, о которой упоминают музыканты в объявлении, является депутаткой муниципалитета Ярославля от партии «Единая Россия». 4 апреля в своем телеграм-канале она написала, что, хоть и не знает об этой группе, выступает против проведения концерта в городе после того, как увидела «видео с публичными антироссийскими и проукраинскими высказываниями руководителя этого условно „музыкального коллектива“ Александра Иванова».