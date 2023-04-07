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Харрисон Форд отменяет пенсию в новом трейлере фильма «Индиана Джонс и колесо судьбы»

Илья Голубев
Сегодня в 18:38

Киностудия Lucasfilm опубликовала новый трейлер грядущего фильма «Индиана Джонс и колесо судьбы», в котором Харрисон Форд в очередной раз возвращается к роли археолога и искателя приключений Индианы Джонса.

Премьера пятого по счету фильма о приключениях неуемного археолога состоится 30 июня этого года. В картине также снялись Фиби Уоллер-Бридж, Антонио Бандерас, Томас Кречман, Мадс Миккельсен и другие.

По сюжету постаревший Индиана Джонс собирается на пенсию, но незавершенные в прошлом дела заставляют его снова вернуться к любому занятию — поиску загадочных древних артефактов и выходу из смертельно опасных ситуаций.

Режиссерское кресло занял Джеймс Мэнголд («Логан»). Стивен Спилберг, постановщик предыдущих четырех фильмов, на этот раз выступит в роли исполнительного продюсера совместно с Джорджем Лукасом. Первый трейлер вы можете посмотреть здесь.

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Харрисон ФордАнтонио БандерасТомас КречманМадс МиккельсенДжеймс МэнголдСтивен СпилбергДжордж Лукас
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