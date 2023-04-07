Google по ошибке разослала деньги случайным пользователям, а не тестировщикам

Пользователи выложили скриншоты, в которых им начисляют деньги и благодарят за тесты системы денежных переводов. Некоторые получили единоразовое вознаграждение, другие — через несколько транзакций.
Вскоре от команды Google Pay пришло еще одно письмо: компания признала, что допустила ошибку, и начала отзывать деньги. При этом там отметили, что уже потраченные деньги возвращать не придется.
ArsTechnica полагает, что Google не хочет тратить свое время на возвращение средств у каждого пользователя или создавать шумиху в прессе.