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Google по ошибке разослала деньги случайным пользователям, а не тестировщикам

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:55

Google случайно разослала пользователям программы вознаграждения Google Pay от 10 до 1000 долларов, которые предназначались сотрудникам компании за участие во внутренних тестах, сообщает ArsTechnica. Первые сообщения об этом появились на реддите.

Пользователи выложили скриншоты, в которых им начисляют деньги и благодарят за тесты системы денежных переводов. Некоторые получили единоразовое вознаграждение, другие — через несколько транзакций.

Вскоре от команды Google Pay пришло еще одно письмо: компания признала, что допустила ошибку, и начала отзывать деньги. При этом там отметили, что уже потраченные деньги возвращать не придется.

ArsTechnica полагает, что Google не хочет тратить свое время на возвращение средств у каждого пользователя или создавать шумиху в прессе.

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