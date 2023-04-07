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РЖД заплатили штраф за сбитого поездом амурского тигра

Илья Голубев
Сегодня в 17:21

Госкорпорация «Российские железные дороги» (РЖД) по запросу Хабаровской транспортной прокуратуры выплатила 2,5 млн рублей за смерть амурского тигра, сбитого грузовым поездом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Происшествие произошло на перегоне в Вяземском районе Хабаровского края. Деньги от РЖД за гибель краснокнижного животного еще до начала суда получил Департамент Роспотребнадзора по дальневосточному федеральному округу.

Амурские тигры занесены в Красную книгу России, так как их вид находится под угрозой исчезновения. Они обитают на Дальнем Востоке, сейчас насчитывается только 580–600 особей.

К сожалению, это не останавливает браконьеров, которых регулярно продолжают задерживать с убитыми животными. О некоторых случаях мы уже писали (например, здесь и здесь). Любопытно, что сами тигры порой и помогают задерживать преступников.

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РЖДРоспотребнадзор
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