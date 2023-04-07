РЖД заплатили штраф за сбитого поездом амурского тигра

Госкорпорация «Российские железные дороги» (РЖД) по запросу Хабаровской транспортной прокуратуры выплатила 2,5 млн рублей за смерть амурского тигра, сбитого грузовым поездом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Происшествие произошло на перегоне в Вяземском районе Хабаровского края. Деньги от РЖД за гибель краснокнижного животного еще до начала суда получил Департамент Роспотребнадзора по дальневосточному федеральному округу.
Амурские тигры занесены в Красную книгу России, так как их вид находится под угрозой исчезновения. Они обитают на Дальнем Востоке, сейчас насчитывается только 580–600 особей.
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