«Аэрофлот» берет под опеку амурскую тигрицу из Московского зоопарка

За восемь месяцев в Центре воспроизводства редких животных Московского зоопарка Амура перенесла несколько стоматологических операций и теперь может полноценно питаться. Она свободно передвигается по вольеру и, по оценке ветеринаров, чувствует себя удовлетворительно. Амура набирает вес в нормальном темпе для своего возраста и на данный момент весит около 90 килограммов.