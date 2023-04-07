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«Аэрофлот» берет под опеку амурскую тигрицу из Московского зоопарка

Виктория Шанина
Сегодня в 16:22

Авиакомпания «Аэрофлот» взяла на себя расходы на содержание амурской тигрицы по имени Амура, которая живет в Московском зоопарке. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

Летом прошлого года Амура была доставлена в Москву рейсом «Аэрофлота» из Владивостока с серьезной травмой челюсти. Перевозку организовали по просьбе центра «Амурский тигр», а авиакомпания оплатила транспортировку. Тогда же подписчики официальных аккаунтов перевозчика в соцсетях придумали имя тигрице.

За восемь месяцев в Центре воспроизводства редких животных Московского зоопарка Амура перенесла несколько стоматологических операций и теперь может полноценно питаться. Она свободно передвигается по вольеру и, по оценке ветеринаров, чувствует себя удовлетворительно. Амура набирает вес в нормальном темпе для своего возраста и на данный момент весит около 90 килограммов.

«Аэрофлот» будет, в частности, оплачивать питание тигрицы. В ее рацион входит говядина первой категории, куриное яйцо, пакетированное молоко и костная мука. Также деньги пойдут на расширение выгульной зоны вольера и регулярные медицинские обследования.

«Сотрудничество „Аэрофлота“ с Московским зоопарком — очередной вклад авиакомпании в сохранение природы в рамках реализации политики в области устойчивого развития. Опека, которую авиаперевозчик взял над животным, привлечет внимание общественности к проблемам исчезающих и редких видов животных, в том числе — популяции амурского тигра», — говорится в пресс-релизе компании.

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