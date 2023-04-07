Дрейк злит Канье, «Сироткин» поет о тиграх в темных очках: главные музыкальные релизы этой пятницы

Первый сингл с нового альбома Thomas Mraz в жанре «экологичный трэп». В нем уфимский исполнитель сравнивает жизнь людей и их отношение друг к другу и к экологии планеты с поп-MMA-шоу для единственного зрителя — Бога. И не факт, что этот зритель все еще смотрит и не переключил канал.