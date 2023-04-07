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Дрейк злит Канье, «Сироткин» поет о тиграх в темных очках: главные музыкальные релизы этой пятницы

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:22

Традиционно по пятницам «Афиша Daily» собирает музыкальные новинки, которые стоит послушать. В этот раз в подборку попали Дрейк, «Сироткин», Wildways, Labrinth, Thomas Mraz, Yanix и OG Buda.

Wildways

«Симптомы»

Седьмой альбом брянской рок-группы, собравший в себе классическое звучание и более тяжелые композиции. Название лонгплея подразумевает изменения, произошедшие в мире за последние годы.

10 марта Wildways выпустили лиричный трек и клип «Коллампи», который вошел в свежий релиз. В канун премьеры «Афиша Daily» взяла интервью у фронтмена группы Анатолия Борисова, скоро оно выйдет.

© Wildways/«Звук»

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Дрейк

«Search & Rescue»

Трек с вставкой из шоу «Keeping Up with the Kardashians», где Ким Кардашьян и ее мать разговаривают о семейных проблемах и разводе с Канье Уэстом. На обложке изображены два человека в мотоциклетных шлемах — сам Дрейк и некая девушка, похожая на Ким. В сети вспоминают про слухи о романе между рэпером и звездой реалити-шоу.

Отец Дрейка Деннис Грэм сказал, что рэпер не стремится к новому конфликту с Канье, а новый релиз — не больше чем «просто песня». И он прав: это самая обычная песня.

© Drake/Apple Music

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«Сироткин»

«Тигры в темных очках»

Московская инди-поп-группа дропнула песню, музыкально напоминающую лонгплей «И сном и духом». «Игры красил закат/Мы были тигры в темных очках/Счастье взяли напрокат», — поет фронтмен Сергей Сироткин.

«Тигры носят темные очки не от солнца. Просто не хотят показывать, что у них добрые и влюбленные глаза», — написали музыканты.

© «Сироткин»/«ВКонтакте»

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Labrinth и Билли Айлиш

«Never Felt So Alone»

Сингл, сначала прозвучавший в сериале «Эйфория», наконец вышел. В декабре прошлого года британский певец Labrinth посетил концерт Билли Айлиш в Лос-Анджелесе, где они вместе исполнили его вживую — поклонники ждали этого четыре года!

Выход долгожданной песни связан с релизом нового альбома музыканта. На какой день намечена премьера, пока неизвестно.

© Labrinth/Apple Music

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Яникс и OG Buda

«Legacy»

Сингл рэпера из, вероятно, готовящегося лонгплея, в котором он призывает всех выпить за его legacy («наследие»). На втором куплете появляется OG Buda, который читает примерно про то же, что и Яникс.

Рэпер из Красногорска собирался выпустить делюкс-версию одного из самых своих успешных альбомов «g.o.a.t. uslugi», но передумал, потому что «актуальность его прошла». Он полагает, что следующий лонгплей будет самостоятельным произведением.

© Yanix/Apple Music

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Thomas Mraz

«POP MMA»

Первый сингл с нового альбома Thomas Mraz в жанре «экологичный трэп». В нем уфимский исполнитель сравнивает жизнь людей и их отношение друг к другу и к экологии планеты с поп-MMA-шоу для единственного зрителя — Бога. И не факт, что этот зритель все еще смотрит и не переключил канал.

Как говорит сам Алмас (настоящее имя Thomas Mraz), здесь он предстает перед слушателем в новом образе. Новый альбом Thomas Mraz выйдет в 2023 году, но когда точно — неизвестно.

© Пресс-материалы

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