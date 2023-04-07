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НАСА запустило интерактивную карту Марса со скалами, кратерами и следами пыльных вихрей

Виктория Шанина
Сегодня в 14:12

Космическое агентство ​НАСА сообщило на своем сайте, посвященном изучению Марса, о завершении работы над интерактивной картой Красной планеты. Изображение имеет самое высокое разрешение из когда‑либо созданных — 5,7 триллиона пикселей.

Саму карту можно найти по ссылке. На ней отмечены все популярные точки ландшафта Марса, включая самую большую гору Olympus Mons. Также можно найти скалы, ударные кратеры и следы пыльных вихрей.

Авторы работы — специалисты Лаборатории визуализации планет Брюса Мюррея Калифорнийского технологического института. На создание интерактивной карты Марса они потратили шесть лет.

Такого высокого разрешения ученым удалось добиться, соединив 110 тыс. снимков в одном изображении. Все они были сделаны межпланетной станцией Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) на черно-белую камеру CTX .

На карту попало 99,5% Марса. Оставшиеся 0,5% — зоны, которые MRO пока не сфотографировал, их могут добавить позже.

Изображение получилось очень детальное, есть опция добавить точки на карте и измерить расстояние между ними. Можно увеличивать и уменьшать масштаб, крутить планету и изучать ее поверхность — механика примерно такая же, как в Google Earth. Доступ к карте бесплатный.

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