НАСА запустило интерактивную карту Марса со скалами, кратерами и следами пыльных вихрей

Космическое агентство НАСА сообщило на своем сайте, посвященном изучению Марса, о завершении работы над интерактивной картой Красной планеты. Изображение имеет самое высокое разрешение из когда‑либо созданных — 5,7 триллиона пикселей.
Саму карту можно найти по ссылке. На ней отмечены все популярные точки ландшафта Марса, включая самую большую гору Olympus Mons. Также можно найти скалы, ударные кратеры и следы пыльных вихрей.
Авторы работы — специалисты Лаборатории визуализации планет Брюса Мюррея Калифорнийского технологического института. На создание интерактивной карты Марса они потратили шесть лет.
Такого высокого разрешения ученым удалось добиться, соединив 110 тыс. снимков в одном изображении. Все они были сделаны межпланетной станцией Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) на черно-белую камеру CTX .
На карту попало 99,5% Марса. Оставшиеся 0,5% — зоны, которые MRO пока не сфотографировал, их могут добавить позже.
Изображение получилось очень детальное, есть опция добавить точки на карте и измерить расстояние между ними. Можно увеличивать и уменьшать масштаб, крутить планету и изучать ее поверхность — механика примерно такая же, как в Google Earth. Доступ к карте бесплатный.