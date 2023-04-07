«Мы так нуждались в этом»: Флоренс Пью и Эндрю Гарфилд снимаются в ромкоме, и фанаты заранее без ума

В этом году Флоренс Пью и Эндрю Гарфилд вместе появились на церемонии вручения «Оскара»: они объявляли победителей за лучший оригинальный сценарий и за лучший адаптированный сценарий. «Я встретила его накануне на репетиции, и мы сразу поладили, — рассказывала после мероприятия Пью. — Я говорила ему гадости, и ему это нравилось. Он выводил меня из себя, и мне это нравилось. Это было здорово». Тогда же знаменитость добавила, что организаторы церемонии не знали, что уже ведутся переговоры о съемках с Гарфилдом, и совместное появление актеров на сцене — «своего рода случайность».