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«Мы так нуждались в этом»: Флоренс Пью и Эндрю Гарфилд снимаются в ромкоме, и фанаты заранее без ума

Анна Красюк
Сегодня в 19:50

В середине марта издание Deadline сообщило, что Флоренс Пью и Эндрю Гарфилд снимутся в фильме «We Live in Time». Режиссером станет Джон Краули, а Ник Пейн напишет сценарий. Съемки картины запланированы на конец этого года, и все, что о ней известно, — это будет «забавная, глубоко трогательная и захватывающая история любви».

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В этом году Флоренс Пью и Эндрю Гарфилд вместе появились на церемонии вручения «Оскара»: они объявляли победителей за лучший оригинальный сценарий и за лучший адаптированный сценарий. «Я встретила его накануне на репетиции, и мы сразу поладили, — рассказывала после мероприятия Пью. — Я говорила ему гадости, и ему это нравилось. Он выводил меня из себя, и мне это нравилось. Это было здорово». Тогда же знаменитость добавила, что организаторы церемонии не знали, что уже ведутся переговоры о съемках с Гарфилдом, и совместное появление актеров на сцене — «своего рода случайность».

«После „Оскара“ так хотелось увидеть их вместе в каком‑нибудь фильме!» — пишут фанаты, чье желание неожиданно сбылось. Эндрю Гарфилд, «одетый как английский профессор» на опубликованных снимках, многим напомнил Римуса Люпина, которого в «Гарри Поттере» играл Дэвид Тьюлис.

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