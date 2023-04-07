Реклама
Новости

Amazon и Google не могут провести массовые увольнения в Европе из‑за местных законов

Виктория Шанина
Сегодня в 13:17

Американские технологические гиганты Amazon и Google столкнулись с трудностями при попытке уволить европейских сотрудников в рамках масштабных сокращений. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Компании объявили о крупнейших в своей истории сокращениях, в частности, благодаря тому, что это позволяет сделать законодательство США. В родной стране они могут уволить чуть ли не тысячи работников за несколько месяцев.

В отличие от США, в Европе массовые увольнения приостановились из‑за законов об охране труда. Компаниям приходится консультироваться с местными юристами и «заинтересованными группами сотрудников», вести переговоры с рабочими организациями и идти на уступки.

Больше всего сложностей возникает с Германией и Францией. По словам собеседников Bloomberg, сотрудники в этих странах попадут под сокращения в последнюю очередь, если не останутся на своих позициях вовсе.

Крупные американские компании начали активно увольнять сотрудников в январе. В Amazon сокращения затронули более 18 тыс. человек, в Microsoft говорили о планах уволить 10 тыс. сотрудников. Twitter сократил более половины персонала компании с момента вступления Илона Маска в должность гендиректора. Google сократила штат на 12 тыс. человек, а Apple присоединилась к подобному решению только в апреле, поэтому цифр пока нет.

расскажите друзьям
теги
AmazonGoogleMicrosoftApple
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»