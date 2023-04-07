Amazon и Google не могут провести массовые увольнения в Европе из‑за местных законов

Компании объявили о крупнейших в своей истории сокращениях, в частности, благодаря тому, что это позволяет сделать законодательство США. В родной стране они могут уволить чуть ли не тысячи работников за несколько месяцев.
В отличие от США, в Европе массовые увольнения приостановились из‑за законов об охране труда. Компаниям приходится консультироваться с местными юристами и «заинтересованными группами сотрудников», вести переговоры с рабочими организациями и идти на уступки.
Больше всего сложностей возникает с Германией и Францией. По словам собеседников Bloomberg, сотрудники в этих странах попадут под сокращения в последнюю очередь, если не останутся на своих позициях вовсе.
Крупные американские компании начали активно увольнять сотрудников в январе. В Amazon сокращения затронули более 18 тыс. человек, в Microsoft говорили о планах уволить 10 тыс. сотрудников. Twitter сократил более половины персонала компании с момента вступления Илона Маска в должность гендиректора. Google сократила штат на 12 тыс. человек, а Apple присоединилась к подобному решению только в апреле, поэтому цифр пока нет.