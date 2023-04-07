ФАС возбудила дело против «Аэрофлота» из‑за «недостоверной рекламы» бесплатного провоза лыж

Федеральная антимонопольная служба завела дело на авиакомпанию «Аэрофлот» из‑за «недостоверной рекламы», сообщается на ее сайте. В бортовом журнале было указано, что при покупке билета на рейс провоз лыжного или сноубордического снаряжения будет бесплатным.
На «Аэрофлот» пожаловался неназванный гражданин, который дважды оплатил перевозку снаряжения.
ФАС сочла рекламу авиакомпании недостоверной, поскольку в ней «содержатся не соответствующие действительности сведения», а самого перевозчика обвинил в нарушении закона «О рекламе» — пункт о стоимости товара, порядке покупки и других условиях приобретения.
В случае подтверждения нарушения «Аэрофлоту» грозит штраф от 100 до 500 тыс. рублей.
С 7 декабря 2022 года до 15 мая 2023-го у «Аэрофлота» действует акция по бесплатной перевозке снаряжения для горных лыж и водных видов спорта при условии, что тариф не включает в себя бесплатный багаж. Бесплатный провоз гарантируется при наличии свободного места для багажа и согласовании за 36 часов до вылета.