ФАС возбудила дело против «Аэрофлота» из‑за «недостоверной рекламы» бесплатного провоза лыж

С 7 декабря 2022 года до 15 мая 2023-го у «Аэрофлота» действует акция по бесплатной перевозке снаряжения для горных лыж и водных видов спорта при условии, что тариф не включает в себя бесплатный багаж. Бесплатный провоз гарантируется при наличии свободного места для багажа и согласовании за 36 часов до вылета.