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Мужчина с пистолетом пытался попасть в здание Минобороны в Москве. Его направили к психиатру

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:30

Неизвестный с пневматическим пистолетом пытался проникнуть на территорию здания Министерства обороны в центре Москвы, сообщает ТАСС. Мотив поступка он объяснить не смог.

В ведомстве отметили, что мужчина был в неадекватном состоянии. Он громко кричал и размахивал руками. Оружие у него изъяли для проведения экспертизы.

По данным телеграм-канала «Осторожно, Москва», силовики задержали 40-летнего жителя Рыбинска, председателя ТСЖ Дмитрия Б. В отношении него составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве и направили на обследование в психиатрическое учреждение.

5 апреля в одном из зданий Минобороны в Москве случился пожар. Возгорание возникло из‑за чайника.

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