Мужчина с пистолетом пытался попасть в здание Минобороны в Москве. Его направили к психиатру

Неизвестный с пневматическим пистолетом пытался проникнуть на территорию здания Министерства обороны в центре Москвы, сообщает ТАСС. Мотив поступка он объяснить не смог.
В ведомстве отметили, что мужчина был в неадекватном состоянии. Он громко кричал и размахивал руками. Оружие у него изъяли для проведения экспертизы.
По данным телеграм-канала «Осторожно, Москва», силовики задержали 40-летнего жителя Рыбинска, председателя ТСЖ Дмитрия Б. В отношении него составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве и направили на обследование в психиатрическое учреждение.