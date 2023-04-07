«Известия»: Danone может отказаться от брендов Activia, Alpro и Actimel в России

Французский производитель молочных продуктов Danone планирует отказаться от использования своих международных брендов в России. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник на рынке, знакомый с планами компании.
Речь идет о брендах Activia, Alpro, Actimel и самом Danone. Производитель хочет заменить их «более релевантными для локального рынка» аналогами.
Продукция, которая сейчас продается под глобальными брендами, может получить уже существующие локальные имена. Например, к линейке молока, кефира, творога и сметаны «Простоквашино» производитель может добавить йогурты и творожные десерты.
«Известия» связывают решение с тем, что в октябре 2022-го французская компания объявила о планах передать контроль над местным производством молочных продуктов и растительных напитков. Danone может передать свои активы местному руководству, сохраняя за собой право на обратный выкуп. Глобальные имена при этом новому владельцу вряд ли перейдут.
На российский рынок Danone вышел еще в 1992 году. В России у компании 13 заводов, на которых выпускается молочная продукция под брендами «Простоквашино», Activia, Actimel, «Растишка», «Даниссимо», Danone, «BioБаланс», «Тёма», Alpro и другими.