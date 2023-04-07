«Известия»: Danone может отказаться от брендов Activia, Alpro и Actimel в России

«Известия» связывают решение с тем, что в октябре 2022-го французская компания объявила о планах передать контроль над местным производством молочных продуктов и растительных напитков. Danone может передать свои активы местному руководству, сохраняя за собой право на обратный выкуп. Глобальные имена при этом новому владельцу вряд ли перейдут.