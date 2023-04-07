«Человек-муравей», «Кит» и «Ампир V»: лидеры среди пиратского контента в России

У американской супергеройской комедии «Человек-муравей и Оса: Квантомания» оказалось наибольшее число нелегальных копий в российском сегменте интернета в марте 2023 года. Об этом пишет «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на исследование компании Group-IB.
В Group-IB уточняют, что обнаружение пиратской версии фильма не означает, что у нее много просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на определенный контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.
Второе место в рейтинге популярного контента среди российских пиратов занял детективный триллер «Лютер: Павшее солнце» от Netflix. Тройку замыкает «Супер Майк: Последний танец» с Ченнингом Татумом в главной роли.
Интересно, что в десятку также попал российский фильм «Ампир V» Виктора Гинзбурга по роману Виктора Пелевина, который на большом экране так и не дебютировал. Зато картину слили на пиратские сайты в конце марта.
Так выглядит полный рейтинг, составленный Group-IB:
- «Человек-муравей И Оса: Квантомания»
- «Лютер: Павшее Солнце»
- «Супер Майк: Последний танец»
- «Мой ужасный сосед»
- «Кит»
- «Ампир V»
- «Пропавшая Без Вести»
- «У Нас Привидение!»
- «Один Настоящий День»
- «Кокаиновый Медведь»