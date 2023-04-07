Реклама
Новости

«Человек-муравей», «Кит» и «Ампир V»: лидеры среди пиратского контента в России

Виктория Шанина
Сегодня в 10:27

У американской супергеройской комедии «Человек-муравей и Оса: Квантомания» оказалось наибольшее число нелегальных копий в российском сегменте интернета в марте 2023 года. Об этом пишет «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на исследование компании Group-IB.

В Group-IB уточняют, что обнаружение пиратской версии фильма не означает, что у нее много просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на определенный контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Второе место в рейтинге популярного контента среди российских пиратов занял детективный триллер «Лютер: Павшее солнце» от Netflix. Тройку замыкает «Супер Майк: Последний танец» с Ченнингом Татумом в главной роли.

Интересно, что в десятку также попал российский фильм «Ампир V» Виктора Гинзбурга по роману Виктора Пелевина, который на большом экране так и не дебютировал. Зато картину слили на пиратские сайты в конце марта.

Так выглядит полный рейтинг, составленный Group-IB:

  • «Человек-муравей И Оса: Квантомания»
  • «Лютер: Павшее Солнце»
  • «Супер Майк: Последний танец»
  • «Мой ужасный сосед»
  • «Кит»
  • «Ампир V»
  • «Пропавшая Без Вести»
  • «У Нас Привидение!»
  • «Один Настоящий День»
  • «Кокаиновый Медведь»
расскажите друзьям
теги
Netflix
люди
Виктор ГинзбургВиктор Пелевин
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»