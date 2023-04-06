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В поисковик Google встроят чат-бот на основе нейросети

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:32

Google намерен интегрировать чат-бот Bard, работающий на основе искусственного интеллекта, в свой поисковик. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на гендиректора компании Сундара Пичаи.

Пичаи заявил в интервью изданию, что команда Google не считают развитие чат-ботов и нейросетей угрозой для классических поисковиков. Напротив, специалисты компании видят в новых технологиях «пространство возможностей».

По мнению Пичаи, нейросети смогут улучшить работу поисковиков. Использование искусственного интеллекта, как считает гендиректор Google, поможет поисковым сервисам отвечать на большее число запросов.

«Смогут ли люди задавать вопросы Google и взаимодействовать с нейросетями в контексте поиска? Конечно», — заявил Пичаи. Когда именно чат-бот будет интегрирован в поисковик Google, он не уточнил.

Чат-бот Bard появился в феврале 2023 года. Пока опробовать его могло только ограниченное число пользователей из США и Великобритании. По словам WSJ, команда Google торопилась запустить проект после появления ChatGPT. Однако работа над Bard велась уже давно.

Чат-бот Google, как и ChatGPT компании OpenAI, построен на основе большой языковой модели. Bard обучается на огромных массивах данных в интернете, чтобы генерировать убедительные ответы на запросы пользователей.

«Афиша Daily» рассказывала подробно о возможностях ChatGPT. Также мы обсуждали влияние нейросетей на искусство и образование и возможные риски, связанные с искусственным интеллектом.

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