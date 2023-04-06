Реклама
Новости

Китайского студента и блогера Сюй Хаояна депортируют из России после обвинения в пропаганде ЛГБТ

Юлия Онодэра
Вчера в 23:44

Вахитовский районный суд Казани приговорил китайского студента Сюй Хаояна к аресту на семь суток и последующей депортации из России по делу о распространении в сети информации об ЛГБТ-отношениях. Об этом сообщил «Коммерсант».

Сюй Хаоян вел блоги в социальных сетях TikTok и YouTube вместе со своим возлюбленным — россиянином Гелой Гогишвили. В них молодые люди рассказывали о своей жизни и отношениях.

Правоохранители посчитали, что некоторые видео пары попадают под закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Полиция насчитала 19 роликов, в которых мужчины «целуются друг с другом, обнимаются, трогают друг друга».

По мнению обвинения, публикации Сюй Хаояна и Гелы Гогишвили могли увидеть несовершеннолетние. Адвокат Адель Хайдаршин заявил об отсутствии доказательств, что среди подписчиков блогеров были несовершеннолетние.

Также Хайдаршин подчеркнул в ходе заседания, что контент блогеров не прошел экспертизу, которая установила бы факт ЛГБТ-пропаганды. Тем не менее, суд признал Сюй Хаояна виновным.

Теперь молодого человека ожидает недельное пребывание в центре временного содержания иностранцев. Будет ли после выдворения Сюй Хаоян отчислен из Казанского федерального университета, где он учится, неизвестно.

В ближайшие дни состоится суд над Гогишвили, которого задержали одновременно с Сюй Хаояном, но затем отпустили после составления административного протокола. Гогишвили грозит штраф за ЛГБТ-пропаганду в размере от 100 до 200 тыс. рублей.

расскажите друзьям
теги
Коммерсант
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»