Китайского студента и блогера Сюй Хаояна депортируют из России после обвинения в пропаганде ЛГБТ

Вахитовский районный суд Казани приговорил китайского студента Сюй Хаояна к аресту на семь суток и последующей депортации из России по делу о распространении в сети информации об ЛГБТ-отношениях. Об этом сообщил «Коммерсант».
Сюй Хаоян вел блоги в социальных сетях TikTok и YouTube вместе со своим возлюбленным — россиянином Гелой Гогишвили. В них молодые люди рассказывали о своей жизни и отношениях.
Правоохранители посчитали, что некоторые видео пары попадают под закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Полиция насчитала 19 роликов, в которых мужчины «целуются друг с другом, обнимаются, трогают друг друга».
По мнению обвинения, публикации Сюй Хаояна и Гелы Гогишвили могли увидеть несовершеннолетние. Адвокат Адель Хайдаршин заявил об отсутствии доказательств, что среди подписчиков блогеров были несовершеннолетние.
Также Хайдаршин подчеркнул в ходе заседания, что контент блогеров не прошел экспертизу, которая установила бы факт ЛГБТ-пропаганды. Тем не менее, суд признал Сюй Хаояна виновным.
Теперь молодого человека ожидает недельное пребывание в центре временного содержания иностранцев. Будет ли после выдворения Сюй Хаоян отчислен из Казанского федерального университета, где он учится, неизвестно.
В ближайшие дни состоится суд над Гогишвили, которого задержали одновременно с Сюй Хаояном, но затем отпустили после составления административного протокола. Гогишвили грозит штраф за ЛГБТ-пропаганду в размере от 100 до 200 тыс. рублей.