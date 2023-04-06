Донал Глисон снимется в триллере «Долина Эхо» с Джулианной Мур

В центре сюжета — женщина по имени Кейт Гарретт (Джулианна Мур), которая пытается справиться с последствиями личной трагедии. Для этого она тренирует лошадей на уединенной ферме. Однако спокойное течение жизни нарушает Клэр (Сидни Суини), своенравная дочь Кейт. Клэр возвращается домой, испачканная в чужой крови.