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Донал Глисон снимется в триллере «Долина Эхо» с Джулианной Мур

Илья Голубев
Сегодня в 22:35

Донал Глисон присоединился к актерскому составу триллера «Echo Valley» («Долина Эхо») от киностудии Apple Studios. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Глисон наиболее известен благодаря ролям генерала Армитажа Хакса в новой трилогии «Звездных войн», Билла Уизли из кинофраншизы «Гарри Поттер», также он снимался в фильмах «Из машины», «мама!», «Выживший» и многих других.

Съемки фильма начнутся этим летом. Помимо Глисона в фильме снимутся Джулианна Мур («Все еще Элис») и Сидни Суини («Эйфория»). Режиссерское кресло займет лауреат премии BAFTA Майкл Пирс («Столкновение»).

В роли продюсера и сценариста выступит Брэд Ингелсби, создатель «Мейр из Исттауна». Вместе с ним сценарий пишет Майкл Прусс, а в команде продюсеров также числится Ридли Скотт.

В центре сюжета — женщина по имени Кейт Гарретт (Джулианна Мур), которая пытается справиться с последствиями личной трагедии. Для этого она тренирует лошадей на уединенной ферме. Однако спокойное течение жизни нарушает Клэр (Сидни Суини), своенравная дочь Кейт. Клэр возвращается домой, испачканная в чужой крови.

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Донал ГлисонГарри ПоттерСкотт Ридли
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