В Париже протестующие подожгли ресторан La Rotonde, где Макрон отмечал победу на выборах

В Париже протестующие против пенсионной реформы подожгли ресторан La Rotonde на бульваре Монпарнас — в нем Эммануэль Макрон отмечал свою победу на президентских выборах 2017 года. Об этом сообщил BFM TV.
В нападении на заведение, по информации полиции, участвовали около 300 человек. Они забросали ресторан петардами, бутылками и камнями. Вскоре тент над верандой загорелся, а огонь начал быстро распространяться по фасаду.
Пожар быстро потушили сотрудники экстренных служб. Им пришлось работать под прикрытием полиции. Демонстранты атаковали также полицейских, в ответ на это правоохранители применили слезоточивый газ.
La Rotonde считается достопримечательностью Парижа. Ресторан стал популярен еще сто лет назад, когда в заведении встречались известные художники, писатели и скульпторы. «Ротонду» посещали Пабло Пикассо, Амедео Модильяни, Марк Шагал, Гийом Аполлинер, Казимир Малевич, Морис Равель, Владимир Ленин и Анна Ахматова.
По подсчетам полиции, 6 апреля в парижских протестных акциях приняли участие около 57 тыс. человек, а по всей Франции — около 570 тыс. Профсоюзы оценили число митингующих только в столице в 400 тыс.