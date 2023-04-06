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В Париже протестующие подожгли ресторан La Rotonde, где Макрон отмечал победу на выборах

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:48

В Париже протестующие против пенсионной реформы подожгли ресторан La Rotonde на бульваре Монпарнас — в нем Эммануэль Макрон отмечал свою победу на президентских выборах 2017 года. Об этом сообщил BFM TV.

В нападении на заведение, по информации полиции, участвовали около 300 человек. Они забросали ресторан петардами, бутылками и камнями. Вскоре тент над верандой загорелся, а огонь начал быстро распространяться по фасаду.

Пожар быстро потушили сотрудники экстренных служб. Им пришлось работать под прикрытием полиции. Демонстранты атаковали также полицейских, в ответ на это правоохранители применили слезоточивый газ.

La Rotonde считается достопримечательностью Парижа. Ресторан стал популярен еще сто лет назад, когда в заведении встречались известные художники, писатели и скульпторы. «Ротонду» посещали Пабло Пикассо, Амедео Модильяни, Марк Шагал, Гийом Аполлинер, Казимир Малевич, Морис Равель, Владимир Ленин и Анна Ахматова.

По подсчетам полиции, 6 апреля в парижских протестных акциях приняли участие около 57 тыс. человек, а по всей Франции — около 570 тыс. Профсоюзы оценили число митингующих только в столице в 400 тыс.

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