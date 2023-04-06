Лед в Антарктиде занял рекордно малую площадь. Все из‑за изменений климата

Ледяной покров Антарктиды занял рекордно небольшую площадь за все 44 года наблюдений за ним, сообщает The Guardian со ссылкой на специалистов Университета Тасмании.
Эти же данные подтверждают ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), пишет «Интерфакс». Площадь морского льда Антарктиды достигла 1,8 млн квадратных километров.
Предыдущий рекорд был установлен 25 февраля 2022 года — 1,92 млн квадратных километров. И зарубежные, и отечественные специалисты винят в этом так называемое Антарктическое Циркумполярное течение (АЦТ). Оно служит своеобразным барьером между водой субтропического пояса на севере и холодной водой на юге.
«По мере изменений климата господствующие западные ветра усиливаются, и несмотря на то, что они незначительно влияют на океанские течения, они усиливают круговые возвратные течения», — объясняют эксперты ААНИИ. Из‑за возвратных течений в дрейфующие льды приходит поток теплых вод.
Ученые Университета Монаша утверждают, что подобное сокращение площади морского льда соответствует всем существующим моделям глобального потепления, что лишний раз подтверждает, что оно вполне реально.
«Антарктида может показаться далекой, но изменения там могут повлиять на глобальный климат, а таяние ледяных щитов отразится на прибрежных сообществах по всему миру», — считает климатолог Университета Монаша Ариан Пурич.