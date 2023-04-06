Лед в Антарктиде занял рекордно малую площадь. Все из‑за изменений климата

Предыдущий рекорд был установлен 25 февраля 2022 года — 1,92 млн квадратных километров. И зарубежные, и отечественные специалисты винят в этом так называемое Антарктическое Циркумполярное течение (АЦТ). Оно служит своеобразным барьером между водой субтропического пояса на севере и холодной водой на юге.