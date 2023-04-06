«Аэрофлот» продлит бесплатный провоз спортивного снаряжения до 15 мая

Российская авиакомпания «Аэрофлот» продлит акцию по бесплатной транспортировке снаряжения для горнолыжного и водных видов спорта до 15 мая. Об этом перевозчик рассказал на своем сайте.
Пассажирам разрешат взять с собой один комплект снаряжения для горнолыжного спорта, сноубординга, серфинга, кайтсерфинга, вейкбординга, виндсерфинга или дайвинга весом до 23 кг. Акция распространится на обладателей любых категорий билетов, кроме безбагажных.
Снаряжение можно будет провезти без допоплаты на рейсах «Аэрофлота», а также авиакомпаний «Россия» и «Аврора», выполняемых под кодом SU. Исключение составят только рейсы SU3000–5399 и трансферные рейсы с участием лоукостера «Победа».
Забронировать услугу необходимо за 36 часов до вылета в центрах информации и бронирования (их телефоны опубликованы на сайте компании), в офисах продаж билетов и у агентов. Подробнее о перечне разрешенного к перевозке снаряжения можно узнать здесь.
С помощью акции, которая стартовала 7 декабря 2022 года, перевозчик надеется простимулировать интерес клиентов к активному отдыху. «Поддержка спорта и здорового образа жизни россиян — один и приоритетов социальной политики „Аэрофлота“», — пояснили в компании.