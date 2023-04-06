«Аэрофлот» продлит бесплатный провоз спортивного снаряжения до 15 мая

Забронировать услугу необходимо за 36 часов до вылета в центрах информации и бронирования (их телефоны опубликованы на сайте компании), в офисах продаж билетов и у агентов. Подробнее о перечне разрешенного к перевозке снаряжения можно узнать здесь.