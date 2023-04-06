Объявлена дата премьеры фильма «Minecraft» с Джейсоном Момоа в главной роли

Minecraft — видеоигра-конструктор, в которой можно собирать любые сооружения из разных блоков, а также придумывать собственные карты и геймплей для других игроков. Каждый месяц в Minecraft играют более 110 млн человек. Его используют в качестве обучающего инструмента или для создания необычных виртуальных арт-объектов: например, энтузиасты строили берлинский клуб Berghain, копию Краснодара, библиотеку запрещенных книг и статей, концертный зал или просто лекционную аудиторию.