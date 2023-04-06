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Объявлена дата премьеры фильма «Minecraft» с Джейсоном Момоа в главной роли

Илья Голубев
Сегодня в 18:25

Кинокомпания Warner Bros. обновила свой календарь релизов и сообщила дату премьеры экранизации видеоигры Minecraft с Джейсоном Момоа в главной роли. Фильм выйдет в прокат 4 апреля 2025 года, сообщает The Hollywood Reporter.

Компания работает над картиной совместно со студией Legendary Pictures. Режиссером выступит Джаред Хесс, работавший ранее над культовой лентой «Наполеон Динамит» и сериалом «Последний человек на Земле».

Сюжет расскажет историю группы друзей-авантюристов, которым придется спасти свой мир от дракона Эндера. Детали сюжета и даже концепция картины пока что не сообщаются.

Экранизацию Minecraft планируют еще с далекого 2014 года. Режиссерское кресло собирались занять Шон Леви и Роб МакЭлхенни, но в итоге они не стали заниматься проектом.

Minecraft — видеоигра-конструктор, в которой можно собирать любые сооружения из разных блоков, а также придумывать собственные карты и геймплей для других игроков. Каждый месяц в Minecraft играют более 110 млн человек. Его используют в качестве обучающего инструмента или для создания необычных виртуальных арт-объектов: например, энтузиасты строили берлинский клуб Berghain, копию Краснодара, библиотеку запрещенных книг и статей, концертный зал или просто лекционную аудиторию.

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