Власти Кисловодска выделили более 3 млн рублей на закупку Чебурашек

Администрация Кисловодска выставила тендер на закупку и установку «малых архитектурных форм» — Чебурашек. 12 таких штук они оценили в 3 млн 328 тыс. рублей.
В Кисловодске снимался «Чебурашка», ставший самым кассовым фильмом за всю историю российского проката — общие сборы превысили 6,8 млрд рублей. «Подъем» пишет, что по местам съемок теперь проводят экскурсии, улицу Карла Маркса стали называть Чебурашкинской, а мэр города-курорта предложил организовать квест с поиском скульптур персонажа.
Комментируя тендер, власти Кисловодска заявили, что проект «станет очередным объектом туристической привлекательности», поэтому траты на него оправданы. В пресс-службе администрации отметили, что деньги выделяются не из бюджета, а берутся из курортного сбора.
«Курортный сбор можно использовать только для благоустройства объектов туристической инфраструктуры», — пояснили там.
Фильм «Чебурашка» дебютировал в кинотеатрах 1 января. По сюжету анимированный главный герой попадает в маленький городок у моря, где встречает уже знакомых нам персонажей из советского мультфильма. Съемки ленты проходили в Сочи, Кисловодске и Пятигорске.