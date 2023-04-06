Власти Кисловодска выделили более 3 млн рублей на закупку Чебурашек

Фильм «Чебурашка» дебютировал в кинотеатрах 1 января. По сюжету анимированный главный герой попадает в маленький городок у моря, где встречает уже знакомых нам персонажей из советского мультфильма. Съемки ленты проходили в Сочи, Кисловодске и Пятигорске.