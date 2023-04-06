Израиль подвергся мощному ракетному удару со стороны Ливана

Север Израиля подвергся ракетным атакам со стороны Ливана. Израильская сторона ответила артиллерийским обстрелом по окраинам города на юге Ливана, сообщает The Times of Israel.
По данным СМИ, Ливан выпустил десятки ракет, нацеленных на приграничные пункты и города Северной и Западной Галилеи. Часть ракет была перехвачена системой ПВО «Железный купол». Местная служба спасения сообщает, что один мужчина получил легкое осколочное ранение, а женщина была ранена, когда бежала в бомбоубежище.
Аэропорт Бен-Гурион отменил все вылеты. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал оперативное совещание с участием руководителей силовых структур страны.
«Коммерсант» подчеркивает, что подобного масштаба атаки по северу Израиля не было с 2006 года, когда шла война между Израилем и ливанским движением «Хезболла».