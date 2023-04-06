Израиль подвергся мощному ракетному удару со стороны Ливана

По данным СМИ, Ливан выпустил десятки ракет, нацеленных на приграничные пункты и города Северной и Западной Галилеи. Часть ракет была перехвачена системой ПВО «Железный купол». Местная служба спасения сообщает, что один мужчина получил легкое осколочное ранение, а женщина была ранена, когда бежала в бомбоубежище.