Российский фестиваль изобретательной музыки Fields впервые пройдет в Белграде. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.
Фестиваль состоится 16–18 июня в трех уникальных локациях: в ботаническом саду «Евремовац», кинозале Дома молодежи и на летней сцене Drugstore.
«У себя на родине Fields создавал новую культурную среду, которая объединяла искателей изощренных музыкальных удовольствий — разных поколений, субкультур и взглядов. <…> В своей сербской авантюре Fields, как и прежде, отправится в захватывающее плавание за жанровые буйки», — рассказывают организаторы.
На этот раз в программе грядущего фестиваля: авант-фолк и квир-электроника по-словенски, белградский даб и традиционные а капелла из сербских деревень, американский гитарный минимализм и британская рейв-утопия, эскапистский нью-эйдж из России и другое.
В лайнапе James Holden (UK), Ishome (RU), Rhys Chatham (USA), Širom (SI), DUF (SI), Headhop (RS), Thea Soti (DE), Warrego Valles (SI), X.Y.R. (RU), Ушко (UK) и II/III (SI). Список будет пополняться.