Реклама
Новости

Фестиваль изобретательной музыки Fields впервые пройдет в Белграде

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:01

Российский фестиваль изобретательной музыки Fields впервые пройдет в Белграде. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Фестиваль состоится 16–18 июня в трех уникальных локациях: в ботаническом саду «Евремовац», кинозале Дома молодежи и на летней сцене Drugstore.

«У себя на родине Fields создавал новую культурную среду, которая объединяла искателей изощренных музыкальных удовольствий — разных поколений, субкультур и взглядов. <…> В своей сербской авантюре Fields, как и прежде, отправится в захватывающее плавание за жанровые буйки», — рассказывают организаторы.

На этот раз в программе грядущего фестиваля: авант-фолк и квир-электроника по-словенски, белградский даб и традиционные а капелла из сербских деревень, американский гитарный минимализм и британская рейв-утопия, эскапистский нью-эйдж из России и другое.

В лайнапе James Holden (UK), Ishome (RU), Rhys Chatham (USA), Širom (SI), DUF (SI), Headhop (RS), Thea Soti (DE), Warrego Valles (SI), X.Y.R. (RU), Ушко (UK) и II/III (SI). Список будет пополняться.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»