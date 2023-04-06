Мэтт Мальтезе выпустил песню «Florence», написанную в подростковом возрасте

Британо-канадский инди-поп-певец Мэтт Мальтезе выпустил песню «Florence». Она войдет в грядущий альбом музыканта «Driving Just To Drive».
Певец рассказал, что на самом деле «Florence» — это старая песня, написанная еще в подростковом возрасте. Воскресить ее для альбома музыканта убедил продюсер Джош Скарброу.
«Песня появилась в тот момент моей жизни, когда я еще не был настроен на юмор и самокритику в музыке, а во время работы над моим первым альбомом мне казалось, что она слишком искренняя и сладкая», — сказал Мальтезе.
Музыкант рассказал, что «Florence» была написана после выступления, она появилась «прямо на грани гнева, принятия потери и того, что жизнь сильно изменилась».
По мнению артиста, такие песни, между написанием и записью которых прошло много лет, часто получаются более интересными, чем те, что создаются в момент.
Стиль Мальтезе сочетает в себе элементы инди-попа, инди-рока и камерной поп-музыки. С момента выхода дебютного сингла «Even If It’s a Lie» в 2015 году музыкант выпустил три студийных альбома и четыре EP. Релиз четвертой пластинки артиста состоится 28 апреля 2023 года.