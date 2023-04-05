Орландо Блум сыграет главную роль в сериале по роману Мэгги О’Фаррелл «Там, где тебя ждут»

Блум появится в сериале по мотивам книги в образе американского лингвиста Дэниела. Его супругой, согласно сюжету, окажется нелюдимая англо-французская актриса. Вместе они будут жить в ирландской деревне, пока тайна из прошлого героя Блума не встанет у них на пути, угрожая разрушить созданный им и его женой дом.