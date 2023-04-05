Орландо Блум сыграет главную роль в сериале по роману Мэгги О’Фаррелл «Там, где тебя ждут»

Британский актер Орландо Блум, известный по франшизам «Пираты Карибского моря» и «Властелин колец», сыграет главную роль в экранизации романа «Там, где тебя ждут» Мэгги О’Фаррелл. Об этом сообщил Deadline.
Блум появится в сериале по мотивам книги в образе американского лингвиста Дэниела. Его супругой, согласно сюжету, окажется нелюдимая англо-французская актриса. Вместе они будут жить в ирландской деревне, пока тайна из прошлого героя Блума не встанет у них на пути, угрожая разрушить созданный им и его женой дом.
Блум выступит исполнительным продюсером киноадаптации, которую поставит студия Amazon. Другим продюсером и сценаристом проекта станет Сюзанна Хиткоут, работавшая над третьим сезоном сериала «Убивая Еву».
Также созданием шоу будут заниматься Адам Карасик из Amazing Owl, Энджи Стивенсон из ВВС Studios LA Productions, Джульетт Хауэлл и Тесса Росс из House Productions. Когда начнутся съемки, пока неизвестно.
Также неясно, кто сыграет остальных действующих персонажей истории — жену Дэниела Клодетт, его живущего в Бруклине отца и детей, с которыми герой никогда не видится.
Роман «Там, где тебя ждут» («This Must Be the Place») вышел в 2016 году. После него ирландская писательница Мэгги О’Фаррелл опубликовала еще один роман под названием «Хамнет». Его экранизация также скоро поступит в работу — ей займется.