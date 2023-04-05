В Казани задержали ЛГБТ-блогеров Гелу Гогишвили и Сюй Хаояна, которые ведут блоги о своих отношениях в TikTok и YouTube. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на адвоката Аделя Хайдаршина.