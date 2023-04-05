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В Казани задержали ЛГБТ-блогеров Гелу Гогишвили и Сюй Хаояна

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:05

В Казани задержали ЛГБТ-блогеров Гелу Гогишвили и Сюй Хаояна, которые ведут блоги о своих отношениях в TikTok и YouTube. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на адвоката Аделя Хайдаршина.

В отношении пары составили административные протоколы о распространении в интернете среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей «нетрадиционные сексуальные отношения». Это произошло после жалобы в полицию жителя Новосибирской области.

«Никакой экспертизы, конечно же, не проводилось. В протоколе просто указали, что был исследован видеоматериал, в котором содержится информация, которая как‑то пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения», — сказал Хайдаршин.

Адвокат отметил, что после составления протовола Гогишвили отпустили, а гражданина Китая Сюй Хаояна оставили на ночь в отделе полиции. Суд над молодыми людьми, как считает Хайдаршин, может пройти уже 6 апреля.

Гогишвили по его итогам грозит штраф от 100 до 200 тыс. рублей. Сюй Хаояна также могут арестовать на срок до 15 суток, а также выслать с территории Российской Федерации.

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