Десятки дельфинов выбросились на берег в Японии. Их пытались спасти серфингисты

На побережье Японии в районе Большого Токио за последние два дня обнаружили более 40 дельфинов, выбросившихся на берег по неизвестной причине. Об этом сообщил Vice.
Сперва местные жители обнаружили 33 особей неподалеку от Исуми. Они вместе с серфингистами попытались отнести животных обратно в воду, однако спасти всех дельфинов не удалось — два млекопитающих погибли.
На следующий день всего в паре сотен метров от места происшествия нашли еще восемь дельфинов, относящихся к виду так называемых бесклювых, или широкомордых дельфинов (по-английски их именуют дынеголовыми китами).
Четыре животных к моменту находки были мертвы, остальных удалось вернуть в океан. Национальный музей природы и науки Японии намерен провести аутопсию погибших дельфинов, чтобы выяснить возможные причины их смерти.
В последнее время в разных частях мира китов и дельфинов обнаруживали выбросившимися на берег. Печальные находки делали в США, Франции, Южной Корее. Причины суицидального поведения животных пока остаются неясны.