В Шотландии запустят полностью беспилотные автобусы

В Шотландии появятся полностью беспилотные автобусы. Их запустит в мае местная компания Stagecoach на маршруте между Эдинбургом и автобусной станцией в округе Файф, находящемся на востоке страны.
Общий маршрут составит 22 километра. По нему будут двигаться 5 автобусов-беспилотников, которые разработали при поддержке Минтранса Шотландии. В создании транспортных средств участвовали эксперты компании Fusion Processing, Бристольской лаборатории робототехники и Эдинбургского университета Непера.
По подсчетам авторов проекта, беспилотные автобусы смогут перевозить примерно 10 тыс. пассажиров еженедельно. Двигаться беспилотники будут со скоростью до 80 км/ч. Для подстраховки в салоне автобуса будет ехать водитель.
При необходимости он сможет переключить автобус на ручное управление. Тем не менее беспилотники Stagecoach станут первыми авто, которым доверили работу на коммерческом длинном маршруте.
До этого беспилотные автобусы курсировали только по закрытым пространствам, таким как территория выставок. В будущем беспилотники могут появиться на дорогах за пределами Шотландии, например в Норвегии, Швейцарии, Германии, Корее.