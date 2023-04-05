СК проверит комиков Долгополова и Оганисяна, Канада расследует OpenAI и другие новости дня

Tyler, The Creator выпустил клип на трек «Hot Wind Blows». В нем он путешествует по Швейцарии

В Латвии возобновят обязательный призыв в армию. От него отказались в 2007 году

Cisco «физически уничтожила» запчасти для оборудования на 1,9 млрд рублей после ухода из России

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