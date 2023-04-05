В продолжении хоррора «X» с Миа Гот сыграют Элизабет Дебики, Лили Коллинз и Холзи

Элизабет Дебики, Лили Коллинз, Мозес Самни, Мишель Монахан, Бобби Каннавале, Джанкарло Эспозито, Кевин Бейкон и певица Холзи сыграют вместе с Миа Гот в продолжении хоррора «Х». Съемки начнутся в апреле в Лос-Анджелесе, сообщает The Hollywood Reporter.
Лента получила название «MaXXXine». События в сиквеле будут происходить после «X». В центре сюжета — Максин, единственная выжившая в бойне на ферме, которая продолжает свой путь к славе порноактрисы в Лос-Анджелесе 1980-х годов.
По словам источников, речь пойдет об опасном мире андеграундного кинопроизводства. Эспозито сыграет киноагента, Дебики перевоплотится в режиссера, Монахан и Каннавале — в полицейских, а Бейкон — в частного детектива.
Постановщиком ленты выступает Тай Уэст, снявший «Х» и приквел «Перл». Производством занимается A24.