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В продолжении хоррора «X» с Миа Гот сыграют Элизабет Дебики, Лили Коллинз и Холзи

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:32

Элизабет Дебики, Лили Коллинз, Мозес Самни, Мишель Монахан, Бобби Каннавале, Джанкарло Эспозито, Кевин Бейкон и певица Холзи сыграют вместе с Миа Гот в продолжении хоррора «Х». Съемки начнутся в апреле в Лос-Анджелесе, сообщает The Hollywood Reporter.

Лента получила название «MaXXXine». События в сиквеле будут происходить после «X». В центре сюжета — Максин, единственная выжившая в бойне на ферме, которая продолжает свой путь к славе порноактрисы в Лос-Анджелесе 1980-х годов.

По словам источников, речь пойдет об опасном мире андеграундного кинопроизводства. Эспозито сыграет киноагента, Дебики перевоплотится в режиссера, Монахан и Каннавале — в полицейских, а Бейкон — в частного детектива.

Постановщиком ленты выступает Тай Уэст, снявший «Х» и приквел «Перл». Производством занимается A24.

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Мишель МонаханКевин БейконДжанкарло Эспозито
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